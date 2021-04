La Ligue 2 sénégalaise édition 2020-2021 est désormais en pause après les 13 premières journées âprement disputées. Au terme de la phase aller, la Linguere de Saint Louis s’est plus distinguée. Ainsi, un petit bilan s’impose avant le retour sur les terrains prévu le 1 mai prochain.

Contrairement à la première division sénégalaise où il y a encore des matches en retard du à la participation du Jaraaf et de Teungueth Fc en compétitions africaines, la Ligue 2 a bouclé ce dimanche sa première moitié de saison. Sur les 91 matches disputés au total, 168 buts ont été marqués, soit un ration de 1.87 but par match et de 12,9 buts par journée.

La Linguere en démonstration

Le club de Saint Louis a clairement affiché son ambition de rejoindre l’élite sénégalaise l’année prochaine. Comme lors de la précédente édition arrêtée à l’issue de la phase aller à cause de la pandémie coronavirus, les protégés d’Amara Traoré ont tout bonnement maintenu le cap. L’équipe trône en tête du classement à mi-parcours avec 28 points au compteur. Sa défense aussi également tient le coup. La Linguere est, en effet, le club avec la meilleure défense depuis le début du championnat avec seulement 6 pions encaissés.

Le club Nordiste a, au même degré, une attaque de feu. Pour dominer le championnat à mi-parcours, il a s’appuyé sur son attaque notamment sur l’attaquant international U20 Mouhamed Rassoul Ba, auteur de 7 buts dans cet exercice. Comme Guédiawaye Fc, la Linguere a fait parler de son poudre en inscrivant 15 buts en 13 journées à égalité avec le club de la banlieue. De son coté, Africa Promo, lanterne rouge et Jamono Fatick l’avant derrière au classement enregistrent la plus faible attaque, 8 buts marqués.

Africa Promo décevant

L’Africa Promo, pourtant débordant d’ambitions en début de saison, est lanterne rouge avec seulement 5 petits points sur 39 possibles. La formation fondée par Alboury Lakh occupe d’ailleurs cette place depuis le début du championnat. L’équipe de Thiès est sans doute la grosse déception de la Ligue 2, à mi-parcours. Elle totalise un bilan de 5 nuls et 8 défaites avec qu’une défense qui a encaissé 21 buts.

