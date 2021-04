Après un face-to-face avorté la semaine dernière, Jules Baldé, frère du lutteur Ama Baldé, met la pression au promoteur Luc Nicolaï et déclare dans Wassare Lamb revisité par Sunu Lamb : « passé cette saison, on ne va plus lutter pour le compte de Luc Nicolaï ».

Pour Jules Baldé, le patron de la structure Luc Nicolaï and Co le sait très bien : « Il le sait bien » . très en verve, Jules Baldé de révéler que ça fait deux ans qu’ils patientent : « Deux ans à attendre ». pour montrer son mécontentement, Jules Baldé n’a pas manqué de mettre la pression sur Luc Nicolaï , en ces termes : « Si on sort de cette saison et que le combat n’est pas organisé, on ne va plus lutter pour Luc », déclare-t-il et poursuivre pour dire que : « Le contrat qui nous lie avec Luc Nicolaï prend fin cette saison. S’il souhaite nous engager, on devra discuter un autre contrat ».

Le promoteur Luc Nicolaï devra donc se dépêcher pour régulariser le combat au niveau du CNG. En effet, depuis sa matérialisation en décembre 2019 par le promoteur Luc Nicolaï, le combat tarde à être régularisé au CNG. Et les deux lutteurs n’ont pas encore échangé les yeux dans les yeux.

wiwsport