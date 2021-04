Dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations de football 2025 qui a été attribuée à la République de Guinée, une importante délégation forte de cinq membres et conduite par le ministre d’Etat, Sanoussy Bantama Sow, président du Comité de pilotage, Cocan 2025 est arrivée ce lundi 12 avril à Abidjan pour une visite de prospection en vue de s’inspirer de l’organisation et des préparatifs du Cocan Côte d’Ivoire 2023.

Conformément au programme établi, la délégation guinéenne a rencontré ce lundi après-midi à son cabinet, le ministre de la Promotion des sports et du développement de l’économie sportive. Les échanges techniques avec le Cocan débutent ce mardi 13 avril au siège de l’institution à Marcory résidentiel.

Pendant deux jours, ils impliqueront des contacts directs avec les trois vice-présidents, les Conseillers techniques, la Direction des Affaires administratives, financières et des Moyens généraux, les 13 commissions techniques et la Direction Exécutive du comité ivoirien. La fin de la mission sera marquée le mercredi 14 avril par une séance de synthèse avec le Président Cocan Côte d’Ivoire 2023, M. Lambert Feh Kessé.

Entamée du 7 au 11 avril au Cameroun, la tournée de la délégation guinéenne vise à se rapprocher des futurs organisateurs des Can 2021 et 2023, le Cameroun et la Côte d’Ivoire afin de s’approprier les dispositifs mis en place par ces deux pays pour réussir la Can 2025.

