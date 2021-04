Les auteurs des dégradations dans l’Arène Nationale seront poursuivis en justice.

Suite aux saccages qui ont submergé l’Arène Nationale durant la date du 11 avril 2021, le Comité National de Gestion de la lutte sénégalaise (CNG) a précisé, dans un communiqué publié ce lundi 12 avril 2021, que des poursuites seront engagées contre les fouteurs de troubles. Des dégâts ont été constatés au niveau des chaises dans les gradins.

« Ces comportements qu’on croyait dépasser n’honore aucunement le monde de la lutte. Peut-on lire sur le communiqué. C’est pourquoi, le CNG de lutte identifiera, traquera les fouteurs de troubles et des sanctions, à la hauteur de leur faute seront prononcées quel que soit le niveau de responsabilités. Le CNG de lutte ne cautionnera jamais de tels comportements aux antipodes de l’éthique sportive. »

Par ailleurs, le CNG estime qu’il est nécessaire de prendre de nouvelles précautions pour sauvegarder ce bijou qu’est l’Arène Nationale. « Le CNG étudiera d’autres mesures de sureté et de sécurité renforcés à l’avenir pour préserver d’avantage l’intégrité des infrastructures sportives à l’arène, ses dépendances et la sécurité des amateurs et leurs primes », ont-ils insisté dans le communiqué.

wiwsport.com