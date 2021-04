Serigne Modou Niang a démarré sa saison de lutte avec frappe ce dimanche à l’arène nationale. Et le champion Gouye Gui était venu accompagner son poulain Cheikh Bou Super Diamono qui disputait un combat.

Après avoir fait son show, le leader de l’écurie Mor Fadam a accordé un entretien à la presse pour mettre en garde et avertir son prochain adversaire Reug Reug. Et promet qu’il humiliera la Foudre de Thiaroye car il bosse très bien et si l’arbitre siffle il le saura.

Lutte Tv