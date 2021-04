Ce fut une semaine intense pour les Lions entre Ligue des champions et championnats. Notre onze de ce semaine est à vocation offensive avec le système 3-4-3.

Avec un nouveau clean sheet ce dimanche face à Nantes, Alfred Gomis retrouve les cages de notre Team Of The Week. Il a contribué à la victoire importantes des Bretons face aux Canaries pour gagner une place au tableau. Les Bretons enchainent ainsi avec un quatrième match sans défaite.

Dans notre onze élaboré en 3-4-3, on aura une défense à trois composée de Kalidou Koulibaly, auteur d’un très grand match avec Naples ce week-end face à la Sampdoria. Le défenseur des Lions a aidé son équipe à dominer la formation de Diao Baldé, entré en cours de jeu. Puis, celui qui monte en force en Ligue avec son club, Pape Abou Cissé qui a aussi été bon avec Saint-Etienne, ce face à Bordeaux (4-1). Enfin le troisième élément de cette à trois défenseurs sera Lamine Gassama de Goztepe, auteur d’une passe décisive.

Au milieu de terrain, on retrouve Gana Gueye auteur d’une excellente prestation mercredi dernier face au Bayern en Ligue des Champions. A ses côtés, on aura Pape Matar Sarr. Le milieu de terrain de Metz a fait un bon match malgré la défaite face à Lille. Sur le côté gauche, Alassane Ndao revient dans ce onze grâce à son bon match ce samedi face à Galatasaray (1-1), avec son but. De l’autre côté, Ismaïla Sarr, avec son doublé est juste intenable ces derniers jours.

En attaque, on a cette semaine une armada offensive qui vaut 5 but à eux trois. Avec les doublé de Ibrahima Baldé lors de la large victoire de Giresunspor vendredi dernier et l’autre doublé de Mame Biram alors que sa formation perdait à domicile face à Goztepe de Lamine Gassama. Le dernier de ce trio d’attaque est Moussa Koné de Nîmes qui a permis à son équipe de gagner le point du nul.

