C’est un Gaston Mbengue en feu qui s’est adressé à Sunu lamb. Le Don King de l’arène n’a pas mâché ses mots pour se défouler sur Gris bordeaux et Eumeu Séne. Il estime que Gris Bordeaux et Eumeu sont à la traîne et qu’ils sont en baisse de valeur marchande et ne méritent pas de gros cachets.

« il n’y a aucune évolution et l’ai même envie de tout laisser tomber ; j’étais en négociations avec deux lutteurs pour croiser Balla gaye 2, à savoir Eumeu Sène et Gris Bordeaux. J’ai proposé aux deux lutteurs le cachet que je peux payer, mais je ne vais pas en dévoiler le montant. Aucun n’ose me réclamer 100 millions FCFA ou bien des prix exorbitants.

Ces deux lutteurs que je négocie, à savoir Eumeu et Gris Bordeaux, sont à la traîne, ils sont en baisse. Vous avez entendu Lac 2, vendredi passé sur le plateau de la 2STV. Tout ce qu’il a dit est vrai ».

