West Bromwich recevait Southampton ce lundi soir pour le compte de la 31e de Premier League. Un match remporté par les Seagulls de Mbaye Diagne, passeur décisif, sur le score de 3 buts à zéro.

West Bromwich a lancé son opération maintien depuis maintenant le week-end dernier grâce à un succès devant Chelsea (5-2). Ce lundi, pour le compte de la 31ème journée, les Seagulls recevaient les Saints de Southampton sur leur pelouse avec la pression de devoir faire un résultat positif. Avec 21 points avant ce match, West Brom devait gagner face à une équipe moins en forme.

Titulaire au coup d’envoi, l’attaquant sénégalais, Mbaye Diagne s’est vu refuser un but pour position de hors jeu. Mais l’ancien buteur de Galatasaray a été tout de même décisif en délivrant la passe sur le but de Matt Phillips. Sam Allardyce et ses hommes ont réussi un coup parfait pour garder des espoirs de maintien.

