Le direct du match Salitas FC – Jaraaf

⌚ FULL TIME!

🇧🇫 Salitas FC 0 – 1 @ASCJaraafsn 🇸🇳

The Senegalese side’s precious away win sends them top of group C with 7 points. 🔝#TotalCAFCC | #JRFSFC pic.twitter.com/IVe8jZLWJx

— Total CAFCL – Total CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) April 12, 2021