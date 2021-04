Coup double. En déplacement à Porto Novo ce lundi, le Jaraaf s’est imposé 1-0 face au Salitas FC, en match comptant pour la quatrième journée de Coupe CAF et s’offre la première place du classement du Groupe C.

Signé monsieur le capitaine, Pape Youssou Paye. Sous une chaleur accablante dans le Stade Charles de Gaulles de Porto Novo, lundi en milieu d’après-midi, le Jaraaf a ensoleillé le Salitas FC en remportant 1-0 le match de la quatrième journée de la Coupe CAF.

Avec cet excellent résultat, qui bonifie la victoire au match aller, à Thiès (2-0), le Club de la Médina a très bonnement pris une belle option pour poursuivre dans la compétition car, il vient de s’offrir à lui seul la première place du groupe C avec sept points.

Dans cette rencontre, le Jaraaf s’en est donc remis à son avant-centre et capitaine, Pape Youssou Paye, une semaine après la belle performance au Stade Lat Dior de Thiès. L’attaquant de 25 ans a ouvert le score dès la 10e minute de jeu. Les hommes de Cheikh Gueye ont souffert ensemble mais ont terminé par gagner ensemble.

Au classement, le Jaraaf est premier avec sept points et laisse derrière le Salitas FC à la dernière place avec trois points. Le Club Sportif Sfaxien (2e) et l’Etoile Sportive du Sahel (3e) suivent avec six et cinq points.

⏱ TERMINÉ @FcSalitas 🇧🇫0-1 @ASCJaraafsn 🇸🇳 Le Jaraaf s’impose à l’extérieur et devient le nouveau leader du groupe C de la #TotalCAFCC .

L’unique but du match a été inscrit par le capitaine, Papa Youssou Paye à la 10mn’.#SFCJRF | #TotalCAFCC #AllezJaraaf #YYY 🟢⚪️🔴 pic.twitter.com/C7uIOw7MpU — Asc Jaraaf 🇸🇳 (@ASCJaraafsn) April 12, 2021

