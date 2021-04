L’attaquant sénégalais de Giresunspor, Ibrahima Baldé (32 ans), s’est offert un doublé dans la victoire de son équipe contre Eskişehirspor (5-0), ce vendredi.

Toujours bien positionné comme un renard de surface qui ne vieillit jamais, Ibrahima Baldé a encore été omniprésent dans le large succès de Giresunspor contre Eskişehirspor, à l’occasion de la 29e journée de la TFF First League, équivalente à la deuxième division turque, ce vendredi.

L’ancien attaquant de l’Atlético Madrid s’est offert deux nouvelles réalisations dans son large compteur buts cette saison. Il a inscrit le deuxième et quatrième but des Vert et Blanc. Ainsi, Baldé signe sa 16e réalisation en Championnat et cette victoire permet à Giresunspor de conserver sa place de leader.

