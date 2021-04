Sadio Mané va disputer son 40e match de club de la saison contre Villa, ce samedi à 14h. En Premier League, le Lion n’a plus marqué depuis janvier passé.

Il a participé à 171 des 188 derniers matchs de Liverpool en Premier League et en Ligue des champions. Cette saison, la production de Sadio Mané est en baisse et ne passe pas inaperçue. Après avoir marqué 20, 26 et 22 buts toutes compétitions confondues au cours des trois campagnes précédentes respectivement, il n’en compte que 12 (TCC) cette saison jusque-là et deux d’entre eux sont arrivés contre Aston Villa en FA Cup.

En Premier League, le recul est encore plus marquant. Mané n’a marqué que sept fois en 27 matches de championnat en 2020-2021. Il a disputé huit matches de Premier League sans but depuis la victoire à Tottenham en janvier et n’a marqué que trois lors de ses 23 derniers matches de championnat remontant à octobre – une statistique folle pour un joueur de son calibre.

Malgré les difficultés de Liverpool ces derniers mois, Mané n’a pas hésité à prendre le ballon pour essayer de faire bouger les choses. Cependant, sa note inférieure pour la capacité de gestion du ballon cette saison (56 sur 99) montre qu’il perd plus souvent la possession du ballon. En cherchant à aller plus seul et peut-être parfois à forcer les choses, il perd le ballon en conséquence.

Victime d’un collectif moins inspiré

En moyenne, Mané a inscrit un but en Premier League toutes les 140 minutes en 2018-19 et toutes les 153 minutes en 2019-20. Cette saison, il en réussit, en moyenne, un toutes les 323 minutes. Diogo Jota l’a surclassé en championnat malgré 1530 minutes de moins de temps de jeu. Sa place dans la hiérarchie est sûrement menacée, vu la non titularisation de Firmino en milieu de semaine en Ligue des Champions face au Real Madrid.

L’effondrement de Mané a été le plus remarquable ces derniers mois, coïncidant avec la série de résultats désastreux de Liverpool après le début de l’année qui les a vus passer de la première place à la marge de la course des quatre premiers.

Il a certainement souffert du manque de fluidité et de rythme dans le jeu offensif de l’équipe. Le bouleversement dû aux blessures de l’arrière central a conduit les arrières latéraux de Klopp à ne pas pouvoir voler vers l’avant avec la même régularité. En conséquence, le partenariat de Mané avec Andrew Robertson sur le flanc gauche n’a pas semblé aussi menaçant. L’interaction entre eux n’a pas été aussi incisive.

La fatigue, un élément d’explication mais pas que

La fatigue est forcément un problème. Si Robertson arrive en tête des joueurs en termes de minutes de Premier League, cette saison avec 2666. Mané est cinquième dans l’effectif de Liverpool avec 2260 minutes derrière Salah (2434), Georginio Wijnaldum (2363) et Trent Alexander-Arnold (2313).

Cependant, le côté mental est sans doute plus important que le physique. Après avoir travaillé si dur pour améliorer sa finition avec des exercices supplémentaires après l’entraînement ces dernières années, le manque de buts cette saison a commencé à s’attaquer à l’esprit de Mané.

