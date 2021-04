Souvent critiqué pour ses performances, Idrissa Gueye semble avoir inversé la tendance ces derniers temps et sa prestation face au Bayern Munich prouve son retour en forme. L’occasion pour l’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino de s’enflammer pour le milieu de terrain parisien.

Lors du 1/4 de finale aller de Ligue des champions mercredi soir remporté 3 buts à 2 par le PSG sur la pelouse de l’Allianz Arena face au Bayern Munich, Idrissa Gueye a confirmé sa bonne forme de ces derniers temps. Face au champion d’Europe en titre, le milieu de terrain du PSG s’est montré encore une fois très précieux dans la récupération du ballon. Très généreux dans l’effort et pierre angulaire de la belle prestation collective défensive du PSG face à l’ogre bavarois, Idrissa Gueye a reçu les félicitations de Mauricio Pochettino.

L’entraîneur du Paris Saint-Germain a affiché ce vendredi toute sa satisfaction concernant la forme du Sénégalais. “Nous sommes contents. Nous le connaissions déjà de notre passage en Angleterre, il était à Everton. Nous sommes content de son rendement et de son engagement avec l’équipe. C’est un professionnel et il est très bon. Nous sommes contents pour lui et pour l’équipe”, s’est exprimé Mauricio Pochettino dans des propos relayés par RMC Sport.

wiwsport.com