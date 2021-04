Liverpool a terminé l’année 2020 en étant premier au classement de la Premier League. Après son deuxième match de l’année, la formation de Klopp perdait son fauteuil à l’issue de la défaite face à Burnley à Anfield, la deuxième déjà de l’année 2021.

Deux semaines après son premier revers de l’année 2021 concédé face à Southampton à Saint-Mary’s, Liverpool a concédé sa première défaite à domicile depuis avril 2017 face à Crystal Palace, devant Burnley (0-1). Une défaite qui ouvrait alors une triste série de contre-performances dans ce qui était considéré comme le ford imprenable des Reds.

Plus de trois mois après, la formation de Sadio Mané n’a toujours pas obtenu de victoire dans son antre en cette année 2021. En effet, les Reds ont disputé 7 matchs de championnat à Anfield depuis début 2021 et n’a gagné aucune de ces rencontres. Une situation que n’avait plus vécu le club de la Mersey depuis la saison 1953-1954. Pire, les Reds n’ont tout simplement plus gagné à domicile depuis 8 matchs jusque-là. Leur dernière victoire à Anfield remonte au succès 2 buts à 1 face à Tottenham, le 16 décembre 2020.

Actuel 7e du classement avec 49 points, Liverpool partage les tristes statistiques que peu de clubs du top 5 européen affichent jusqu’ici. Le champion d’Angleterre en titre est l’une des quatre formations des cinq grands championnats d’Europe à ne pas avoir obtenu de victoire à domicile depuis le début de l’année 2021 (Whoscored). Il partage ce tableau avec Benevento (15e de Serie A), Dijon (lanterne rouge de Ligue 1) et Nantes (19e de Ligue 1). Fin de règne ?

