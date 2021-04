Reug Reug fait plus que réussir ses débuts en MMA. Mercredi dernier dernier, le champion sénégalais a encore pris le dessus sur un adversaire plus expérimenté que lui, ce qui lui promet déjà un avenir florissant dans cette discipline. Voici quelques de ses potentiels adversaires à l’avenir.

Mardi soir, Reug Reug apprenait qu’il n’allait plus en découdre le lendemain avec Mehdi Barghi mais plutôt Patrick Schmid. Pourtant, le Sénégalais n’aura eu besoin que d’une minute et 48 secondes pour prendre le dessus sur son adversaire qui livrait aussi son troisième combat en MMA. Oumar Kane a pris le dessus sur le Suisse par KO technique.

Vainqueur de Sofiane Boukichou lors de son baptême du feu, en décembre 2019 puis d’Alain Ngalani le 29 janvier dernier, Reug Reug a donc fini de lancer l’alerte au sein de la Ligue de MMA. Pour ses prochaines sorties, le champion sénégalais pourrait défier son adversaire initial lors de ce troisième combat, l’Iranien Mehdi Barghi. Ou encore, Marcus Buchecha. Un adversaire avec qui il n’a pas eu à en découdre puisque leur combat avait été annulé. Rade Opacic aussi, avec 3 victoires et une défaite à son actif pourrait être un des prochains adversaires de l’enfant de Thiaroye.

Sachant que Reug Reug avait signé pour cinq combat avec One FC et qu’il en a encore disputé que deux, ses prochains adversaires devraient quand même être plus tenaces. D’ailleurs celui qui demande des adversaires beaucoup plus chevronnés, ne manque pas de nommer l’actuel champion de One Heavyweight, Brandon Vera.

