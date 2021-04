Les Hornets de Watford impressionnent en cette fin de saison en Championship et peuvent rêver d’un retour plutôt que prévu en Premier League.

Le retour en Premier League se précise pour Watford. Le Club londonien a en effet réalisé un grand pas ce vendredi pour retrouver un niveau qu’il avait quitté il y a seulement une année. A cinq journées de la fin, et malgré sa deuxième place, Watford compte provisoirement douze points d’avance sur Brentford, 3e.

En effet, l’équipe de Xisco Muñoz a amplifié son avance ce vendredi. Dans un match comptant pour la 41e journée, les Hornets ont dominé sans trembler (2-0) Reading FC grâce au 11e et 12e but de la saison pour l’international sénégalais, Ismaila Sarr. Deux magnifiques but en l’espace de la 12e et 14e minute.

