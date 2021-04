A un peu plus d’un mois avant la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021), qui se déroulera au Sénégal du 23 au 29 mai, l’Equipe Nationale de Beach Soccer devrait connaitre quelques retouches.

Numéro 1 en Afrique et devant accueillir la prochaine CAN, l’Equipe Nationale de Beach Soccer du Sénégal prépare cette étape avec trois matchs de préparations disputés face aux Lions de l’Atlas du Maroc. Une étape indispensable pour le sélectionneur Omar Ngala Sylla pour apporter du sang neuf dans une équipe qui a connu presque la même ossature depuis plusieurs années.

« Il fallait tester de nouveaux joueurs. Mercredi, on a mis quatre nouveaux joueurs et ce jeudi, sept, ça permet de faire tourner l’effectif. Et cela nous permet également d’évaluer. En Beach Soccer, el Sénégal cherche à gagner. C’est le même groupe qui joue. Voilà, il va falloir qu’on prépare la relève. C’est sur ce genre de matchs qu’on a la possibilité de les voir », a dit Ngala Sylla après la nouvelle victoire d’hier jeudi face au Maroc.

