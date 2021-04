Balla Gaye 2 et Bombardier sont prêts pour en découdre. En marge du combat Eumeu Sène contre Lac De Guiers, les deux lutteurs se sont envoyés des piques. Voici l’intégralité des deux déclarations.

Balla Gaye 2 est connu pur son tempérament. Il ne recule pas. Ses combats ne durent généralement pas beaucoup de temps. C’est ce que le Lion de Guédiawaye entend répéter contre Bombardier. En effet, interpellé sur la forme physique du lutteur de la Petite Cote, Balla Gaye fidèle à ses habitudes a botté en touche. “mane makoy bombarder, mom meunoulouma dara. S’il opte pour la lutte, je le bats. Et s’il veut bagarrer, je le corrige” a-t-il déclaré tout en soulignant qu’il est prêt en découdre avec Bombardier au moment ou il le souhaite.

C’est le même son de cloche du coté du lutteur Mma. Bombardier qui est revenu de la France pour honorer son contrat, a assuré être prêt physiquement. “Je n’ai pas arrêté de m’entraîner. Physiquement, je suis prêt” a déclaré le lutteur de Mbour. “sou beugué niou khékh sou beugué niou beuré ! Cela ne dépend que de lui. C’est à lui de choisir : S’il veut un combat facile, il se livre et je le bats. Et si il veut autre chose, je suis prêt. Je me suis entrainé toute la saison.” Avant d’ajouter : “Bombe khadioul si Gaindé”, lit-on sur Lutte Tv.

wiwsport.com