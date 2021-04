Cette équipe de la semaine est composée des 11 joueurs qui se sont illustrés lors de la semaine du 29 mars au 5 avril selon la rédaction de wiwsport. Brillants en compétitions africaines cette saison, nos deux clubs locaux sont à l’honneur.

Il avait déjà été retenu lors d’une Team Of The Week. Pape Seydou Ndiaye, l’homme fort du Jaraaf est sélectionné. Son club s’est imposé ce week-end face au Salitas (2-0) pour le compte de la 3e journée de la coupe CAF. Une prestation qui justifie aussi la présence du milieu de terrain Albert Diene dans le 11, il a ouvert le score durant ce match.







Victorieux samedi passé face à l’ES Tunis (2-1). Teungueth FC éliminé de la ligue africaine des champions compte 4 points avant son dernier match de poule face au Zamalek. Le club rufisquois compte deux joueurs dans cette TOTW, le milieu de terrain Baye Djiby Diop, buteur et passeur décisif et le latéral gauche Wally Ndiaye.

Pour la charnière centrale, les deux anciens coéquipiers en Grèce ont réussi une belle semaine. Ousseynou Ba a disputé de bout en bout la large victoire d’Olympiakos face à AEK Athenes (5-1). Belle victoire ce week-end de Saint Etienne avec Pape Abou Cissé face au Nîmes Olympique (2-0).

Nos attaquants étaient en feu cette semaine, notamment avec le troisième doublé de la saison pour Mame Biram Diouf, 4e meilleur buteur de la SuperLig avec 13 buts. Il a largement participé à la victoire de Hatayspor face à Galatasaray (3-0).

De retour de la trêve internationale au Sénégal, Mamadou Fall (Charleroi) et Mbaye Diagne (West Bromwich) ont réussi. Auteur de 9 buts cette saison, Fall a réussi à égaliser pour son club ce week-end (Charleroi 1-1 Mouscron) au moment où Mbaye Diagne a inscrit le dernier but de WBA qui a surpris Edouard Mendy et les Blues à domicile (5-2).

En Championship, Ismaila Sarr a marqué son 10e but de la saison. Watford en déplacement sur la pelouse de Middlesbrough a concédé au nul (1-1). L’ailier droit réussi un bon retour à la compétition.

Hamidou Keyta n’est pas un novice dans la team. Il compte désormais 14 buts en offrant la victoire hier à son club. Le FC Botosani s’est imposé hier face au FC Viitorul (1-0). L’ailier gauche de 26 ans est le troisième meilleur buteur de la Liga 1 (Roumanie).

wiwsport.com