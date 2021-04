Remporté par Victor Oshimen l’édition précédente, le prix Marc-Vivien Foé est de retour. Deux sénégalais figurent sur la liste des 11 joueurs en lice pour ce trophée.

C’est peut-etre une baisse du taux de participation des Sénégalais à cette “compétition” qui récompense le meilleur joueur africain de la Ligue 1 (France). Rappelons que l’année passée, ils étaient 4 joueurs : Mbaye Niang (transféré), Edouard Mendy (transféré), Habib Diallo (changement de club) et Gana Gueye. Ils n’ont pas été retenu dans le trio final. Pour l’édition 2021 on retrouve le milieu de terrain parisien et le buteur du Stade de Reims.







“Même s’il a eu un passage à vide de deux mois et demi, Boulaye Dia ne cesse d’étonner cette saison. Celui qui figure parmi les meilleurs buteurs de L1 évoluait encore en 4e division, il y a trois ans. Un parcours atypique qui force le respect et a attiré l’attention d’Aliou Cissé, le sélectionneur de l’équipe du Sénégal”. Une présentation de la RFI sur le rémois de 24 ans qui compte 14 buts.

S’agissant de Gana Gueye : “Parfois contesté par les supporters du PSG, le milieu de terrain semble avoir retrouvé confiance depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc de touche. À 31 ans, le Sénégalais est suffisamment mûr pour se focaliser sur un des grands objectifs de la saison : aider Paris à conserver son titre de champion de France.”

Les deux Lions seront en compétition avec: Nayef AGUERD (STADE RENNAIS / MAROC), Farid BOULAYA (FC METZ / ALGÉRIE), Andy DELORT (MONTPELLIER HÉRAULT SPORT CLUB / ALGÉRIE), Seko FOFANA (RACING CLUB DE LENS / CÔTE D’IVOIRE), Tino KADEWERE (OLYMPIQUE LYONNAIS / ZIMBABWE), Gaël KAKUTA (RACING CLUB DE LENS / RDC), Alexandre OUKIDJA (FC METZ / ALGÉRIE), REINILDO MANDAVA (LOSC LILLE / MOZAMBIQUE) et Karl TOKO-EKAMBI (OLYMPIQUE LYONNAIS / CAMEROUN)

Notons que le trio final sera choisi par un comité de journalistes et annoncé le 29 avril prochain.

Depuis sa création en 2009, jamais un joueur sénégalais n’a remporté le prix. Cette même année, Mamadou Niang et Souleymane Diawara ont bouclé respectivement le podium. L’attaquant de Marseille est resté à la deuxième place l’année suivante (2010).

Moussa Sow sera lui aussi, à la deuxième place en 2011 lors du doublé de Gervinho. Et il faudra patienter jusqu’en 2016 pour retrouver Cheikh Ndoye à ce poste. Le dernier sénégalais dans le trio est Ismaila Sarr en 2019, il occupait la 3e place.

