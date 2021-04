Le directeur technique national Mayacine Mar, souvent critiqué et pointé du doigt dans la “crise de la taniére” a tenu à se défendre et rappeler le role de son poste.

“Nous sommes garants de l’équipe nationale, nous écoutons les gens. Nous essayons de travailler, nous évaluons et de trouver les enseignements que les gens nous disent” a temporisé d’emblée Mayacine Mar qui lance un appel à l’unité pour remporter la prochaine CAN en soulignant qu’il y’a des moments pour critiquer.







“Moi, je suis un DTN et je soutiens le travail de l’entraineur sur tous les aspects: moral, logistique et technique. Même si Aliou ne le voulait pas, je suis là pour cela. Je vais jamais me chamailler avec lui même s’il me tourne la tète parce que j’ai l’obligation de le soutenir dans sa mission” a t’il tenu à préciser au micro de nos confrères de TV.

Le Sénégal a bouclé les éliminatoires de la CAN avec deux matchs nuls et un but inscrit. Des prestations qui ont déçu plus d’un. Le jeu des Lions laisse à désirer. Mayacine Mar tente d’expliquer. “La qualité de jeu dépend de la qualité des joueurs. Et aujourdhui, on le sent on est entrain de travailler sur la qualité des joueurs. A apporter plus de qualités de joueur dans l’équipe pour plus de qualité dans le jeu. C’est aussi simple que cela.”

wiwsport.com