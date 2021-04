L’AS Monaco et le FC Metz se disputaient ce mardi soir un ticket pour les quart de finale de la Coupe de France. Les Monégasques ont validé leur qualification pour les 1/4 de finale.

C’est une rencontre très serrée qu’ont livré l’AS Monaco et le FC Metz. Une sorte de remake de la dernière journée de Ligue 1 que les Grenats ont bien préparé le match. En effet, les deux écuries s’étaient affrontées et l’ASM avait survolé la rencontre, l’emportant sur le score de 4-0. Après la fin du temps réglementaire qui a vu les deux équipes se neutraliser (0-0), les Monégasques ont attendu les tirs au but pour s’imposer par cinq à quatre.







Krépin Diatta et Ballo Touré qui étaient titulaires chez les monégasques ont cédé leurs place en cours de jeu. Côté Grenat, Pape Matar Sarr et Pape Ndiaga Yade ont effectué leurs entrées en cours de match.

