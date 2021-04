Les joueurs sénégalais se sont distingués ce weekend à l’occasion des compétitions africaines. De bonnes prestations qui ne sont pas passées inaperçues aux yeux de la grande instance qui a décidé de mettre Khadim Diaw dans son onze type et le but d’Albert Diène dans le top des plus beaux but de la journée.

La Confédération africaine de Football a dévoilé à l’issu de la cinquième journée de la Ligue des champions de la CAF son équipe type. Horoya AC, vainqueur à l’extérieur de Pedro Luanda sur la plus petite des marques (0-1) est représenté dans ce 11 type de la CAF par son latéral gauche, Khadim Diaw et le défenseur guinéen Fodé Camara. Le joueur sénégalais formé à Génération Foot est d’ailleurs le seul Lion dans ce onze meilleur. Le Simba SC, le Zamalek d’Égypte, AC Horoya et Kaizers Chiefs comptent également des joueurs dans ce onze type.







Buteur ce dimanche avec le Jaraaf de Dakar contre Fc Samitas du Burkina Faso (2-0), Albert Diène est en lice pour le prix du but de la troisième journée de la Coupe de la Confédération CAF. Le milieu de terrain des Médinois est en course avec Abdouraman Daman et Ben Malango.

Albert Diene ⚽

Abdouraman Daman ⚽

Ben Malango ⚽#TotalCAFCC Matchday 3's most beautiful strikes! Which was your favorite? 🔥 pic.twitter.com/uI9s0pZwVB — Total CAFCL – Total CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) April 6, 2021

