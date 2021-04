Initialement adversaire de l’Iranien, Mehdi Barghi, Oumar Kane alias Reug Reug va finalement croiser Patrick Schmid, ce sera ce mercredi soir.

La révélation sénégalaise de MMA «Reug Reug» Oumar Kane va maintenant affronter un autre adversaire. Le tombeur de Ngalani va finalement donner le coup d’envoi des préliminaires contre la star européenne du kickboxing Patrick «Big Swiss» Schmid dans un combat d’arts martiaux mixtes poids lourds .







Reug Reug devait initialement affronter le champion de lutte iranien, Mehdi Barghi dans un combat de MMA, tandis que Schmid devait affronter l’artiste serbe KO Rade Opacic dans une inclinaison de kickboxing ONE Super Series.

Cependant, Barghi et Opacic ont été retirés des préliminaires en raison de protocoles de santé et de sécurité. En conséquence, Schmid changera va devoir défier Reug Reug dans le combat d’ouverture de «ONE on TNT I.», ce mercredi.

