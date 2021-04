Ismaila Sarr est dans une forme étincelante. Ce lundi, Middlesbrough a souffert du sens du but du joueur sénégalais.

Pour un attaquant, marquer des buts c’est excellent pour le moral. Une confiance et surtout un état de grâce que connait actuellement Ismaila Sarr dans le Championnat de deuxième division anglaise. Le jeune joueur sénégalais, qui a atteint cette saison son meilleur total de buts en une saison enchaine week-end après week-end avec Watford.

Ce lundi, pour le compte de la 40e journée de Championship, l’ancien de Génération Foot a ouvert le score de la rencontre face à Middlesbrough. Et même si le but est un peu gag après qu’il ait dévié une grosse frappe de son coéquipier, Philip Zinckernagel, ça compte. Cette nouvelle réalisation lui permet d’atteindre la barre des 10 buts en Championnat cette saison. Plus que tout autre joueur de Watford.

Mais les Hornets ont finalement été tenus en échec par Middlesbrough (1-1) avec un but à la 78e de l’ailier congolais, Yanick Bolasié. Watford reste deuxième de Championship.

wiwsport.com