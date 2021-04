Grâce à l’unique but d’Hamidou Keyta en fin de deuxième période face au FC Viitorul Constanța (12e), le FC Botoşani (5e) a retrouvé le goût de la victoire en Liga I roumaine, après cinq matchs consécutifs.

Voilà plus d’un mois que le FC Botoşani n’avait plus connu la victoire. Plus précisément le 15 février 2021, contre Gaz Metan (2-1). Avant Botoşani avait enchainé trois défaites et deux matchs nuls en Championnat. Mais il a fallu la réapparition du Sénégalais, Hamidou Keyta, pour regagner.

L’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne, qui n’avait plus marquer depuis la victoire contre Gaz Metan, s’est récidivé à nouveau avec son 14e but de la saison. Loin du meilleur artificier en Championnat, Florin Tănase (18 buts), l’ailier gauche égale le deuxième meilleur buteur, Dennis Man (14 buts).

