L’entraineur du Jaraaf, Cheikh Gueye, s’est montré satisfait du bon résultat obtenu ce dimanche face au Salitas FC (2-0), au Stade Lat Dior de Thiès, lors de la troisième journée de Coupe CAF.

Au terme d’un match carrément maitrisé, le Jaraaf s’est offert une bouffée d’oxygène dans son groupe de Coupe CAF en s’imposant nettement ce dimanche par deux buts à rien contre le Salitas FC en match comptant pour la troisième journée. Un résultat obtenu grâce au l’excellent travail effectué par l’entraineur, Cheikh Gueye, depuis son arrivée sur le banc. Le technicien s’en est d’ailleurs félicité.

« Au-delà des 3 points cela traduit le travail abattu jusqu’ici depuis mon arrivée avec l’appui du staff et de toute la direction du Club. L’équipe se bonifie match après match. Des joueurs comme Pape Youssou Paye « Fathié », Alioune Beugny Tendeng ou encore Ousmane Mbengue, commencent a être proches de leur état de forme maximum. Cette victoire peut s’analyser également comme le fruit de la progression collective de l’équipe, de l’envie et de la cohésion de tout le groupe », a estimé Cheikh Gueye dans dans des propos relayés sur le site du Club.

Maintenant que le plus dur dans cette double confrontation a été fait au Stade Lat Dior, Cheikh Gueye veut voir son équipe rester dans son humilité pour obtenir le meilleur résultat possible lors du match retour prévu dans une semaine à Cotonou, au Bénin (la rencontre étant délocalisée en raison de la fermeture du Stade national du Burkina Faso).

« Maintenant chaque match a ses réalités et est différent du suivant. Le Jaraaf restera humble et travaillera dans la sérénité avec tout le respect qui sied à l’adversaire pour faire un très bon match au Bénin. Les jeunes sont conscients que pour bonifier le bon résultat obtenu au Sénégal, il faudra gagner à Cotonou », insiste Cheikh Gueye.

Dans le groupe C et grâce à cette victoire contre le Salitas FC (4e , 3 points), le Jaraaf occupe la troisième place avec quatre points. Les Vert et Blanc de la Médina restent derrière le Club Sportif Sfaxien (1er , 5 points) et l’Etoile Sportive du Sahel (2e , 4 points). Et en cas de succès à Cotonou, le Jaraaf prendrait une sérieuse option d’accéder au prochain tour de la Coupe CAF.

