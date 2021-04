Vainqueur de Eumeu Sène ce dimanche par avertissements lors du Drapeau de l’indépendance organisé par Gaston Productions, Lac de Guiers 2 a refait le film du combat.

Il a fallu aller au bout du temps additionnel pour départager Eumeu Sène et Lac de Guiers 2, et c’est le lutteur de Guédiawaye qui remporte grâce au nombre d’avertissements plus élevé du côté de Eumeu Sène (4-3).

Mais Lac de Guiers 2 n’a tout de même pas démérité comme il l’explique après le combat : “J’ai tout fait dans ce combat. J’ai attaqué et Eumeu Sène n’arrêtait pas de reculer et d’aller vers les sacs. J’ai frappé jusqu’à me blesser à la main, et j’ai continué à attaquer. Qu’est ce que les amateurs veulent de plus ?””

“C’est un combat que j’ai beaucoup préparé avec beaucoup de sérieux. Je dédie cette victoire à ma défunte mère qui avait assisté aux deux premiers combats contre Eumeu Sène.”

Lac de Guiers en a profité pour remercier son public venu en masse chez lui pour le féliciter.

wiwsport.com