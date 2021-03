Gorgui Sy Dieng s’est toujours illustré lors des victoires de Memphis face à San Antonio cette saison. On en compte deux sur les trois rencontres et le Lion avait marqué son futur club.

Le 2 février passé marque la dernière rencontre entre les deux équipes. Le Lion de Memphis avait terminé meilleur marqueur des Grizzlies lors de ce match avec 19 points, 9 rebonds et une passe décisive en 24 minutes disputées.

2 jours plus tôt, il avait réussi 15 points, 7 rebonds, 3 passes décisives (27 minutes) pour la première victoire de Memphis. Durant toutes ces rencontres, il a fait preuve de ses qualités sur les tirs primés et a été d’un bon apport sur le plan défensif.

Gorgui Dieng did his thing this year against his new Spurs teammates (and LaMarcus Aldridge)

Quick trigger, unblockable shot, huge target on the pop or roll

He’ll get buckets without a single play being drawn up for him pic.twitter.com/RARMdmMLbg

— Tom Petrini (@RealTomPetrini) March 29, 2021