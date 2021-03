Seny Dieng pourrait occuper les cages des Lions pour la première fois. En effet, le gardien de but des Queens Park Rangers aurait été aligné lors de la séance du jour derrière le trio Kouyaté-Koulibaly-Seck, rapporte iGFM.

L’équipe du Sénégal va donc reconduire le système 3-5-2 qui a été utilisé lors de son dernier match face au Congo (0-0). Cheikhou Kouyaté qui avait pris part au match de Brazzaville, devrait être aligné mais cette fois aux côtés de Kalidou Koulibaly et Abdoulaye Seck. L’un avait été suspendu pour cumul de cartons et l’autre avait débuté sur le banc. Ces trois auraient joué ensemble, ce dimanche, lors de la séance à huis clos, pendant plusieurs minutes.







Toujours selon iGFM, Fodé Ballo Touré, Abadallah Sima, Nampalys Mendy, Gana Gueye et Pape Matar Sarr auraient été alignés au milieu derrière les attaquants Mbaye Diagne et Mame Baba Thiam préférés à Sadio Mané et Diao Baldé Keita.

wiwsport.com