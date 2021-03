Les San Antonio Spurs ont annoncé avoir signé l’international sénégalais Gorgui Dieng. Les termes du contrat n’ont pas été révélés

Gorgui Dieng, a passé la première moitié de cette saison avec les Memphis Grizzlies avant d’être libéré de son contrat le 26 mars. En 22 matchs, il a récolté en moyenne 7,9 points, 4,5 rebonds en 1,3 passes en 16,9 minutes tout en tirant 0,519 du terrain. Gorgui Dieng a disputé 39 matchs en deux saisons à Memphis, avec une moyenne de 7,6 points, 5,0 rebonds et 1,1 passes décisives en 17,7 minutes après avoir été achetés par les Grizzlies en provenance des Minnesota Timberwolves le 6 février 2020.







Vétéran de la NBA depuis neuf ans, Gorgui Sy Dieng détient des moyennes en carrière de 7,9 points, 6,1 rebonds et 1,4 passes décisives en 21,8 minutes en 537 matchs joués au total. Sélectionné au premier tour du repêchage de la NBA 2013 (21e au total) par l’Utah Jazz, il a été transféré aux Timberwolves lors du repêchage et a passé ses six premières saisons et plus avec le Minnesota.

Gorgui Dieng a remporté le championnat NCAA 2013 lors de sa dernière saison en tant que junior à l’Université de Louisville.

Dieng portera le n°7 pour les Spurs a annoncé le site officiel du Club.

wiwsport.com