Même si le Sénégal a depuis longtemps validé son billet pour la CAN Cameroun 2022 et va terminer leader de son groupe, les férus du football ont exprimés de nombreuses critiques, en raison notamment d’un jeu peu séduisant des Lions. Interrogé sur le sujet, Aliou Cissé a tenu à calmer le jeu.

Le technicien Sénégalais est revenu cet après-midi en conférence de presse avant match contre Eswatini sur les critiques qui se sont abattues sur le jeu proposé.







« Je suis habitué aux critiques. Depuis que je suis là on me critique et chaque personne est critiquée. Je pense que c’est normal. Les critiques ne m’empêchent pas d’aller avec ma propre philosophie. Je suis dans le milieu depuis des années et je reste sur ma propre philosophie.

C’est un système réfléchi depuis novembre dernier avec les joueurs cadres. Nous avions envie de répéter cela surtout qu’après ces éliminatoires, il y aura des matchs officiels.”

wiwsport.com