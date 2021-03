Repéré lors d’une sortie scolaire au Club de Créteil, Ibrahima Diaw a dû oublier son désir de jouer au football pour devenir le champion de tennis de table qu’il est aujourd’hui.

Né en France de père sénégalais et de mère malienne, le pongiste de 28 ans est devenu le deuxième pongiste sénégalais de l’histoire à se qualifier pour des JO. En février dernier, il a décroché son ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en dominant le Nigérian Aruna Quadri n°1 africain, en Tunisie. Champion d’Europe chez les jeunes en 2008 avec la France, il a pourtant choisi de défendre les couleurs du Sénégal, pays de ses ancêtres avec fierté. Voici son entretien exclusif avec Wiwsport.







D’où vous vient votre passion pour le tennis de table ?

Lors d’une sortie scolaire au club de Créteil (commune du Val-de-Marne 94 en France), mon club formateur, l’entraîneur du club m’a repéré et m’a dit que j’étais très doué et que j’avais plus de talents que les autres élèves de ma classe. Dans un premier temps, j’avais refusé d’intégrer le club de tennis de table, car je voulais faire du football, mais le club a insisté et m’a proposé de payer ma licence, ainsi que ma première raquette. J’ai donc accepté de rejoindre l’US Créteil et ma passion est venue au fur et à mesure des entraînements et des compétitions, au point qu’aujourd’hui, je ne me vois pas faire autre chose que du tennis de table.

Champion d’Europe chez les jeunes en 2008, quel est votre parcours depuis ce sacre ?

Après mon titre de champion d’Europe en 2008, j’ai intégré le groupe de France des jeunes. Je me suis entraîné une année dans le centre de formation de Nantes. J’ai ensuite intégré le club professionnel d’Argentan où j’ai signé mon premier contrat PRO. J’y ai passé 4 ans en jouant en première et deuxième division. En 2015, j’ai décidé d’aller m’entrainer en Suède pour avoir plus d’expérience au niveau international. J’ai été entraîné par des champions du monde comme Ulf Tickan Carlson et Peter Karlsson.

En 2018, avec le club d’Halmstad, nous avons été sacrés champions de Suède pour la 3ème fois de l’histoire du club. J’étais le seul français à avoir réalisé cette performance. À la fin de cette saison 2018, j’ai décidé d’aller vivre au Danemark et de jouer dans le championnat français sous les couleurs de Roanne LNTT.

Comment se passe votre vie actuelle au Danemark ?

Ma vie au Danemark se passe très bien. Avec ma copine, qui est Danoise, nous avons trouvé le bon équilibre entre ses études et ma carrière de pongiste. Mon intégration s’est très bien passée. Nous avons constitué un petit groupe de qualité avec des joueurs qui font partie des meilleurs européens et qui partagent le même objectif que moi, à savoir, la qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ma vie est assez simple. Je vis à 6km du centre d’entrainement. Tous les jours je quitte mon domicile à 9h et je rentre à 18h. Nous nous entraînons environs 6 à 7 heures par jour.

Malgré votre parcours, vous avez choisi de représenter le Sénégal, pourquoi ce choix ?

Lorsque j’étais plus jeune, il ne m’était pas venu à l’idée que je jouerais un jour pour le Sénégal, jusqu’au jour où j’ai reçu le coup de fil de la fédération sénégalaise de tennis de table. Après réflexion, j’ai décidé d’intégrer la sélection sénégalaise.

Deux raisons m’ont incité à trancher en ce sens : la première est que je n’appréciais pas vraiment le système français qui exigeait aux athlètes de s’entrainer en France pour pouvoir représenter la sélection française. Cela n’était pas compatible avec mon désir de découvrir d’autres pays et d’autres cultures comme la suède (pays champions du monde et olympique) et l’Allemagne qui domine le continent européen ces dernières années.

La deuxième est que la fédération Sénégalaise voulait vraiment créer un projet autour de moi, pour me permettre de participer aux compétitions internationales, de jouer des titres continentaux et de me qualifier aux Jeux Olympiques. C’est un grand honneur pour moi de pouvoir défendre les couleurs de mon père et de mes ancêtres. Je suis heureux d’avoir pris cette décision qui a changé ma vie, ce d’autant que nous avons déjà atteint l’un de nos objectifs, à savoir, ma qualification pour Tokyo 2020.

Comment avez-vous trouvé le niveau du tennis de table africain lors du TQO ?

Le niveau de jeux au TQO était très relevé et homogène. Je pense qu’il y avait une dizaine de joueurs qui méritaient de se qualifier tout autant que moi. L’expérience et la gestion des émotions ont été une clef pour l’obtention de ma qualification.

Quel sentiment d’être le deuxième sénégalais de l’histoire à être qualifié pour des J.O au tennis de table ?

Je suis vraiment très honoré d’être dans ce cercle d’athlètes qualifiés aux J.O. J’espère que ma qualification va permettre de promouvoir le tennis de table au Sénégal et attirer de nouveaux talents dans notre fédération !

Avez-vous une connaissance du tennis de table au Sénégal ?

Bien sûr, J’essaye de venir régulièrement au Sénégal mais avec la COVID-19 c’est un peu moins évident maintenant… J’ai eu la chance de passer dans les bureaux et échanger avec les membres de la fédération au Stade Léopold Sédar Senghor. J’ai aussi été reçu dans des écoles pour présenter ma discipline, donner des raquettes et des tables aux jeunes écoliers.

Votre objectif pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020 ?

Mon objectif aux J.O de Tokyo est de me battre pour la médaille. Bien entendu les chinois et les asiatiques sont les ultras favoris, mais j’ai montré ces dernières années que j’étais capable de battre des joueurs classés dans le TOP 20 mondial. Donc je vais me battre match après match en visant cet objectif !

Votre dernier mot Ibrahima Diaw ?

J’invite tous les sénégalais à essayer le tennis de table. Nous avons une petite fédération avec de grands projets et je suis fier d’être au cœur de ce projet destiné à développer ce sport au Sénégal. Le Sénégal va organiser les J.O de la jeunesse en 2026 et nous avons de grandes ambitions pour cet événement.

