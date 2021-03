Les Fennecs d’Algérie recevaient le Botswana, ce lundi dans le cadre des éliminatoires pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Très inspiré ce soir, Riyad Mahrez et ses coéquipiers se sont largement imposés 5 à 0.

Déjà qualifiés pour la prochaine édition de la CAN, les Fennecs, leaders du groupe H avec 11 points, demeuraient invaincus. Toutefois, après trois succès initiaux, ils restaient sur deux matches nuls dont le dernier face à la Zambie jeudi dernier (3-3). Au sein du stade Mustapha Tchaker de Blida, ils comptaient donc prendre les 3 points ce soir face au Botswana, déjà éliminé (4 points) et qui évoluait en 4-3-3. En face, Djamel Belmadi misait sur un 4-3-3 avec le trio Mahrez-Benrahma-Slimani devant. Rapidement, les Algériens prenaient les commandes de la rencontre et installaient leur jeu.







Les Verts ouvert le score après 22 minutes de jeu. Suite à un coup franc de Mahrez, le gardien adverse repoussait le ballon et Zeffane, qui suivait bien côté droit, marquait d’un tir croisé. Inexistant dans le match, le Botswana tenait encore la pression algérienne avec notamment un gardien souvent décisif, jusqu’à la pause.

Au retour des vestiaires, Belmadi, que l’on a entendu mettre la pression aux arbitres en première période, voulait que ses troupes reviennent fort. Avec Slimani (hors jeu, 47e) et Bennacer (frappe au-dessus du cadre, 49e), les Verts se procuraient des occasions et se montraient agressifs. Mais les Zèbres, dont le pressing était plus intense, les embêtaient un peu plus et laissaient peu d’espace.

Malgré cela, l’Algérie doublait la mise. Après un bon travail côté droit, Mahrez déposait le ballon sur la tête de Feghouli, qui trouvait la mire (2-0, 58e). Les Fennecs plus décontractés que jamais ont réussi à dérouler face aux Zèbres trop faibles face à l’armada de Belmadi. L’Algérie renoue avec la victoire donc en clôture de ces éliminatoires qu’elle a entamé avec le statut de tenant du titre.

