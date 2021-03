Des entraîneurs suggèrent au sélectionneur national, Aliou Cissé, de reconduire, lors du match contre l’Eswatini ce mardi, le système de jeu à trois défenseurs axiaux remis en selle lors du match contre le Congo (0-0) vendredi dernier.

“Ce sont des matchs contre le Congo et l’Eswatini qui doivent servir au sélectionneur à essayer et à tenter des choses”, a expliqué à l’APS l’entraîneur de Teungueth FC, Youssouph Dabo. “Que ce soit la défense à trois ou à quatre, c’est le moment pour tenter des choses qu’il pense pouvoir utiliser dans le futur”, a ajouté le jeune technicien, soulignant que tout ne sera pas parfait lors de ces essais. Malgré tout, “c’est le bon moment de lui laisser cette opportunité, de lui laisser le temps de mettre en place ce qu’il veut”, estime Dabo.

Interrogé lui aussi par l’APS, l’entraîneur de l’équipe locale, Serigne Saliou Dia, estime de son côté que le sélectionneur national “doit aller au bout de sa logique”. “Il doit aller au bout de sa logique, continuer à expérimenter ce système car le Sénégal étant déjà qualifié, ces derniers matchs doivent lui servir d’essayer de nouvelles choses”, a-t-il relevé. A l’en croire, ce nouveau système est d’autant plus intéressant qu’on note l’arrivée de nouveaux joueurs (en sélection) dont le profil colle.

A la question de savoir si Aliou Cissé doit remettre le système de jeu à trois défenseurs contre l’Eswatini, Malick Daff, entraîneur de l’équipe nationale U17 répond par l’affirmative, estimant qu’il doit insister. “Il est important pour un entraîneur d’avoir plusieurs systèmes de jeu dans ses stratégies”, déclare-t-il, reconnaissant la nécessité d’apporter des correctifs pour améliorer le jeu de l’équipe. “Aliou Cissé est conscient de la nécessité d’améliorer et les joueurs auront le temps de mieux se connaître et de le maîtriser”, a-t-il expliqué. Selon lui, l’important pour le coach est d’essayer de mettre sur pied ce qu’il veut pour le futur. “De toute façon, le système va dépendre des joueurs qu’il aura à sa disposition”, a-t-il insisté.

Badara Sarr, le directeur technique de Niary Tally, pense à son tour qu’il est judicieux de revoir “ce système à trois défenseurs contre l’Eswatini. C’est une occasion de retravailler, d’insister encore sur les automatismes et puisqu’il a des convictions, il doit aller au bout et au-delà de son système classique de 4-3-3 ou du 4-2-3-1”, a affirmé l’ancien entraîneur de l’AS Douanes, de Mbour PC et du Casa Sports.

Amdy Faye, ancien milieu de terrain des Lions, pense lui qu’il doit remettre le même système. “Il a la quantité et la qualité pour mettre sur pied n’importe quel système”, a-t-il dit, doutant que le sélectionneur national tente de mettre sur pied ce système dans une grande compétition. L’ancien milieu de terrain d’AJ Auxerre (France) et de Newcastle (Angleterre), s’interroge sur les hommes alignés pour animer ce système de trois défenseurs. “Dans ce système à trois défenseurs, on doit avoir des joueurs de couloir qui vont vite et qui sont dans la percussion pour des attaquants de surface attendant de mettre la balle au fond”, a-t-il expliqué. Il indique cependant que le sélectionneur national n’avait pas aligné les joueurs à même de bien animer le système de jeu.

APS