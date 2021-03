Dix longues années que le Malawi n’avait plus goûté à la Coupe d’Afrique des Nations. Après avoir conclu avec brio une solide campagne de qualifications en battant l’Ouganda (1-0), Les Flammes ont assuré leur présence au Cameroun et disputeront leur deuxième CAN après 1984 et 2010.

Face à des Ougandais condamnés à gagner pour espérer une troisième qualification de suite, les Malawites ont su frapper d’entrée grâce à la réalisation de Richard Mbulu dès le premier quart d’heure du match (15e) sur une tête imparable pour Denis Onyango, gardien de l’Ouganda.

Ainsi, Les Cranes de l’Ouganda, qui avaient pourtant retrouvé le bien du football ces dernières années notamment en 2019 où il avaient atteints les huitièmes de finale avant d’être éliminés par le Sénégal, ne seront pas au Cameroun en 2022. Dans ce meme groupe, le Burkina Faso jouera la première place face au Soudan (16 heures).

Malawi to Cameroon! 🇲🇼👏

The Flames are off to the #TotalAFCON for the THIRD time in history! 🔥#TotalAFCONQ2021 pic.twitter.com/tAYCPgSjWh

— CAF (@CAF_Online) March 29, 2021