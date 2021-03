Ce mardi, à 16 heures, l’Equipe Nationale du Sénégal affronte l’Eswatini pour le compte de la 6e et dernière journée des qualifications pour la CAN 2021. Avant ce duel, Aliou Cissé a fait face aux médias pour la traditionnelle conférence de presse. Retour en intégralité sur cette dernière !

Le match ?







C’est un match intéressant pour nous à la mesure où nous avons pas réussi à battre le Congo. L’objectif qu’on s’était donné dans ces qualifications était de remporter les six matchs. Maintenant il est très important de renouer avec la victoire. Et demain mardi (contre l’Eswatini, ndlr) nous voulons jouer pour gagner et finir avec un bon résultat. Il nous tient vraiment à cœur de jouer ce match et gagner avec la manière.

L’état d’esprit du groupe ?

L’état d’esprit est bon. Comme vous le savez, nous sommes au nombre de 30 joueurs et parmi eux il y a pas mal de nouveaux. L’objectif de ces deux matchs est d’aider les nouveaux joueurs à s’intégrer et leur intégration se passe plutôt bien.

Faire jouer d’autres joueurs ?

Il y aura des changements, même si on pourra pas peut-être faire jouer tout le monde, mais je crois que les deux matchs servent à appeler d’autres joueurs et leurs donner la possibilité de pouvoir les voir. L’Equipe Nationale est une porte d’entrée et de sortie et lorsqu’on a des matchs comme ça où nous sommes déjà qualifiés, il est plus important de donner la possibilité à d’autre garçons

Le nouveau système de jeu (3-5-2) ?

Dans chaque système qu’on met en place, il faut évidemment du temps. C’est pas du jour au lendemain que tout sera parfait, nous en sommes conscients et nous le savons depuis le départ que pour qu’on système soit huilé, il faut du temps. On a réfléchi sur ce système depuis le mois de novembre et surtout on a eu à discuter avec les joueurs cadres. Ces deux matchs devaient nous permettre de pouvoir jouer dans ce système de jeu. D’ailleurs nous avons envie de le répéter contre l’Eswatini.

Des absents demain ?

Il y a quelques blessés à déplorer (Ibrahima Mbaye, Abdou Diallo, ndlr). Abdou Diallo ? Nous verrons si ce sera possible qu’il puisse jouer (contre l’Eswatini). Krépin Diatta ? Il a eu une béquille, mais ça va mieux, il a repris l’entrainement cet après-midi avec le groupe.

