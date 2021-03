Ce vendredi 26 mars, le Sénégal était au Stade Alphonse Massamba-Debat de Brazzaville afin d’affronter le Congo dans le cadre de la 5e journée des qualifications pour la CAN 2021.

Après un match disputé et par moments assez pauvre en occasions, les deux sélections se sont quittées avec un score nul et vierge (0-0, qui permet aux Lions de finir premier et aux Congolais d’aller disputer le deuxième ticket qualificatif contre la Guinée-Bissau, ce mardi, dans le Groupe I.







Revivez les meilleurs moments de la rencontre dans ce résumé vidéo :

