Cette fois-ci, ce ne sera pas comme en 2019 où ils avaient acquis la qualification lors de la dernière journée. En effet, dos au mur après avoir été tenus en échec (1-1) à Johannesburg par le Ghana lors de la cinquième journée, les Bafana Bafana n’ont pas réussi à faire la différence face au Soudan et tombent devant une équipe soudanaise très vaillante (2-0).

Conséquence, l’Afrique du Sud ne sera pas au Cameroun en 2022 et offre au Soudan le privilège de revenir à la CAN après 10 ans d’absence. Ce sera la neuvième participation en phase finale de Coupe d’Afrique pour Les Faucons de Jediane (surnom de l’Equipe Nationale du Soudan).

🇸🇩 The Falcons of Jediane are through to the #TotalAFCON for the 9th time! 👏🥳@SFASocial | #TotalAFCONQ2021 pic.twitter.com/uEuBwWLpnb

— CAF (@CAF_Online) March 28, 2021