En effet, le pivot international sénégalais de 31 ans était courtisé durant ces derniers jours par des franchises comme les Knicks, les Suns, les Clippers, les Sixers, les Raptors, le Heat ou encore les Nets, mais il devrait s’engager avec les Spurs de San Antonio, si l’on en croit au journaliste sportif américain pour le New York Times, Marc Stein.

Le joueur lui-même aurait accepté de signer avec la franchise étant également bien calée à la 7e place de la conférence Ouest.

Gorgui Dieng intends to sign with San Antonio upon clearing waivers, according to league sources.

— Marc Stein (@TheSteinLine) March 28, 2021