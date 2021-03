Freinée par le Congo lors de son dernier match, l’Equipe Nationale du Sénégal va clôturer les qualifications pour la CAN 2021 avec un match contre le petit et dernier du groupe.

Deux jours après leur match nul face au Congo Brazzaville (0-0) lors de la cinquième journée des qualifications pour la CAN 2021, les Lions d’Aliou Cissé affrontent ce mardi (16 heures) l’Eswatini sur la pelouse du Stade Lat Dior de Thiès. Un peu décevants contre les Diables Rouges, les partenaires de Franck Kanouté devront se racheter pour faire plaisir aux supporters.







« Nous étions partis au Congo pour remporter ce match. Nous savions que ça n’allait pas être facile comme tous les matchs depuis le début des qualifications. Nous sommes déçus du résultat parce qu’on avait les occasions pour marquer et tuer le match. C’est un peu dommage », rappelle le milieu de terrain Franck Kanouté.

Pour le dernier match, à Thiès, il va falloir donc proposer autre chose différent de ce qui a été vu au Stade Alphonse Massamba-Debat, être prêts. Et surtout, il ne faut pas s’attendre à un match facile contre l’Eswatini malgré que l’adversaire occupe la dernière place du classement avec zéro victoire.

« Je pense qu’il y a pas de match facile surtout en Afrique. Même si l’Eswatini est dernier du groupe, cela ne veut pas dire qu’ils viendrons pour nous faciliter les choses. Ils jouent contre le Sénégal, qui est l’une des plus grandes équipes en Afrique. Donc je crois que ce sera un défi supplémentaire pour l’Eswatini, qui va se donner à fond. On devra s’attendre à un match plus intense que face au Congo », a estimé le joueur du Cercle Brugge.

