Ce dimanche après-midi, les Lions du Sénégal ont effectué leur avant-dernière séance d’entrainement avant d’en découdre avec l’Eswatini, ce mardi, au Stade Lat Dior de Thiès.

Ne pouvant plus réussir un parcours sans faute dans ses matchs de qualifications pour la CAN 2021 après avoir été tenu en échec par le Congo (0-0), le Sénégal espère désormais remporter son dernier match des qualifications pour finir en beauté.







Et les Lions, avec Aliou Cissé aux commandes, ont effectué un entrainement ce dimanche sur la pelouse du Stade Lat Dior où ils recevront l’Eswatini. Seule information relative sur cette séance : les absences de Krépin Diatta et d’Abdou Diallo. Les deux joueurs sont restés à l’hôtel à cause de pépins physiques.

Retour en images sur la séance des Lions

wiwsport.com