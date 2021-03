Le milieu de terrain, Krépin Diatta et le défenseur, Abdou Diallo, ménagés, n’ont pas participé à l’entraînement des Lions, ce dimanche au Stade Lat Dior de Thiès.

A deux jours de sa dernière rencontre comptant pour les qualifications à la CAN 2021, l’Equipe Nationale du Sénégal a effectué un premier entrainement, qui s’est tenu au Stade Lat Dior, cet après-midi. Cependant, les Lions n’étaient pas au complets durant cette séance.







En effet, les absences de Krépin Diatta et d’Abdou Diallo ont été notées.

Le milieu de terrain de l’AS Monaco et le défenseur du Paris Saint-Germain, titulaires vendredi dernier face au Congo (0-0) lors de la cinquième journée des qualifications pour la CAN 2021, ont été ménagés pour des pépins physiques et sont restés à l’hôtel, nous indiquent nos confrères de iGFM.

Toutefois, les deux joueurs devraient être présents avec le groupe au dernier galop d’entrainement, prévu ce lundi après-midi avant de défier l’Eswatini, mardi à 16 heures.

Le Stade Lat Dior fait peau neuve

Fermé depuis quelques semaines pour le besoin de la rencontre entre le Sénégal et l’Ewsatini, le Stade Lat Dior a changé de visage. En plus des tribunes découvertes rétablies il y a plusieurs semaines, tribune couverte a été également ornée avec des places assises toutes neuves.

wiwsport.com