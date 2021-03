Les 27 et 28 mars 2021 a lieu dans plusieurs pays africains et sous le parrainage de la Fédération internationale le premier multiplex africain de Scrabble francophone.

Pour la première fois, plusieurs fédérations africaines tiennent un Multiplex de Scrabble francophone. Prévu pour les 27 et 28 mars 2021, il s’agit d’un tournoi simultané de scrabble, joué dans plusieurs centres, avec des parties non tirées d’avance. Grâce à une liaison Internet, les participants jouent des parties tirées en direct à partir d’un ou plusieurs centres définis explique le communiqué envoyé à wiwsport.







Ce premier Multiplex comprend deux épreuves Duplicate à jouer en deux minutes par coup. Les centres de Cotonou et de Dakar assurent respectivement samedi et dimanche le tirage des parties. L’épreuve du samedi comprend trois parties et celle de dimanche deux. Les Scrabbleurs africains joueront également à Brazzaville, Antananrivo et .

La FISF met à disposition des lots de l’ouvrage Mes mots en poche, édition 2020 pour doter les podiums dans tous les pays participants. La plate-forme de transmission des parties via Internet est offerte par la Fédération française de Scrabble. L’événement s’inscrit dans le cadre des activités commémorant la Journée internationale de la Francophonie et est parrainée par la Fédération internationale de Scrabble francophone.

Le Multplex africain est la seconde activité mise en œuvre par la FISF à l’occasion de cette commémoration. Une semaine plus tôt, a eu lieu le huitième Simultané mondial des jeunes, un autre tournoi de Scrabble francophone initié à l’intention des joueurs de moins de 18 ans, il y a maintenant sept ans.

wiwsport.com