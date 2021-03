La saison de Volley-ball va marquer son ouverture ce week-end à travers le tournoi qui se tiendra à Thiès. Une forte affluence est attendue dans la ville du rail ces 26, 27 et 28 mars 2021 pour célébrer le début des compétitions après une longue attente.

C’est par un circulaire que la Fédération Sénégalaise de Volley-ball a informé de la tenue du tournoi d’ouverture de la saison, qui aura lieu à Thiès cette année. Ces 26, 27 et 28 mars. La ville du rail va accueillir le monde du Volley et pas mois de 300 personnes sont attendues par l’instance.







La compétition organisée en mode open, sera disputée par des hommes et Dames qui pourront aussi jouer en doubles. Il y aura 12 équipes chez les hommes et 9 chez les Dames. En Beach Volley, 4 équipes de Dames prendront part au tournoi et 5 équipes chez les Hommes.

Bien que le nombre initial de participants était prévu à 200, la Fédération devra revoir son budget à la hausse, puisque les férus de la discipline viendront répondre à l’appel en masse. Il y aura évidemment la présence des clubs comme l’Olympique de Ngor, Disso, Kobas, Fouladou et Police entre autres…

wiwsport.com