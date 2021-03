La salle de basket du stadium Lat-Dior de Thiès va abriter le Tournoi en « kumité » (combats) dés les premières heures de ce samedi. Une belle occasion pour jauger l’état de forme des athlètes après une longue trêve sportive imposée par la Covid-19.

10 catégories en seniors (5 en hommes et 5 dames), 10 catégories également en juniors (5 en dames et 5 en garçons) et neuf catégories en cadets (5 en hommes et 4 seulement en fille). Et vous tenez entre les mains la fiche technique pour le Tournoi national en « kumité » de ce samedi du côté de Thiès.







Une compétition qui a été fortement recommandée par le pool de coaches des équipes nationales du Sénégal. Ceci afin de densifier le volume de joutes pour les athlètes et surtout de jauger de leur état de forme après une longue période de confinement imposée par la pandémie du coronavirus. Un mal nécessaire donc pour des techniciens locaux avides de faire le meilleur tri possible sur le chemin des Championnats d’Afrique de karaté au mois d’août prochain, en Egypte.

Record