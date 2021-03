En s’imposant contre l’Eswatini ce vendredi en début d’après-midi (3-1), la Guinée-Bissau est revenue provisoirement à un du Congo, qui doit gagner contre le Sénégal pour se qualifier à la CAN 2021.

La Guinée-Bissau a engrangé avec la manière des points importants pour la course à la qualification à la CAN 2021. En déplacement ce vendredi à Mbabane, Les Djurtus ont très bien pris soin du dernier du groupe I, l’Eswatini, en s’imposant brièvement par 3 buts à 1 grâce à des réalisations de Marcelo Djalo (15e), Alfa Semedo (25e) et Pelé (50e).







Ce succès permet à la Guinée-Bissau de revenir provisoirement à un petit point du Congo, deuxième du groupe I et qui reçoit le Sénégal à 16 heures GMT. Cependant, en cas de victoire des Diables Rouges contre les Lions, la Guinée-Bissau ne participerait pas à la prochaine CAN. Un match nul du Congo face au Sénégal pourrait également faire les affaires de la Guinée-Bissau, qui recevra le Congo lors de la dernière journée.

