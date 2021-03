A l’issue de la cinquième journée des qualifications pour la CAN 2021, un ticket reste à se disputer dans le groupe I où le Sénégal est déjà assuré de finir premier. Respectivement deuxième et troisième, le Congo et la Guinée-Bissau se disputeront le dernier ticket lors de la dernière journée.

Cette confrontation entre la Guinée-Bissau et le Congo qui se tiendra ce mardi 30 mars à 16 heures promet de faire des étincelles. Respectivement deuxième et troisième du groupe I avec seulement un petit point d’écart, les Diables Rouges et les Djurtus sont en concurrence pour terminer à la deuxième place, derrière le Sénégal.







Petit avantage pour la Guinée-Bissau qui évoluera à domicile. Cependant, les Bissau-guinéens devront impérativement s’imposer afin de se qualifier pour une nouvelle CAN, ce qui serait le troisième fois consécutive après 2017 et 2019.

wiwsport.com