Respectivement annoncé blesser et retenu par son Club pour le rassemblement des Lions du Sénégal, Habib Diallo et Saliou Ciss comblent leur absence avec un match amical ayant opposé, ce vendredi, le Racing Club Strasbourg à l’AS Nancy Lorraine.

Aliou Cissé s’est t-il volontairement privé de son attaquant Habib Diallo ou le joueur était-il indisponible à cause d’une blessure pour les deux dernières journées comptant pour les qualifications à la CAN 2021 ? En tout cas, au même jour du match entre le Congo et l’Equipe Nationale du Sénégal, l’ancien du FC Metz a joué avec son Club.







Egalement, le latéral gauche, Saliou Ciss, qui a été convoqué par Aliou Cissé avant d’être retenu par son Club, l’AS Nancy Lorraine, a figuré dans la rencontre amicale entre le pensionnaire de Ligue 1 et celui de Ligue 2.

⚔️ #ASNLRCSA I La compo du Racing pour ce match amical face à l'@ASNLofficiel ! x @Numerize ⤵️ pic.twitter.com/zCosIfeI3N — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) March 26, 2021

