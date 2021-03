L’annonce a été forte ! Saïd Chabane et Stéphane Moulin ont déclaré ce vendredi au cours d’une conférence de presse que le coach du SCO Angers allait quitter le club à la fin de la saison, après dix ans aux commandes, a appris Wiwsport par Foot Mercato.

L’ailier sénégalais du SCO Angers, Sada Thioub aura un nouvel entraîneur la saison prochaine. C’est en tout cas ce qu’a fait comprendre Saïd Chabane et Stéphane Moulin au cours d’une conférence de presse, tenue ce vendredi. Sur le banc des Angevins depuis maintenant dix ans, Stéphane Moulin et le club Noir et Blanc vont donc fermer une page de leur histoire.







“J’ai décidé d’arrêter en fin de saison. J’ai ressenti cette saison comme difficile et éprouvante. J’ai pris ma décision avant le match contre Metz (1-0 pour le SCO, le 3 mars dernier). Cela fait quelque temps que je vis avec. Cela va permettre au club de préparer sereinement la saison prochaine. C’est ma décision”, a déclaré Stéphane Moulin ce vendredi.

Si le nom de son successeur n’est pas encore lâché, il devra être communiqué après son départ pour continuer son travail au sein du club. Angers et actuel 10e du championnat et vit une saison mitigée comparée aux précédentes où le succès était plus au rendez-vous.

wiwsport.com